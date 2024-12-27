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SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bedelli sermaye artırımı (Yüzde 400) için SPK'ya başvurmuştu. Kuruldan onay geldi.

27 Aralık 2024 | 01:33
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi

SPK bültenine göre, Kurul HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 210 milyon lira, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 900 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 4 milyar 320 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurularını onayladı.

Şirketten daha önce KAP'a yapılan bildirimde özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000 TL (%400) artırılarak 5.400.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.12.2024 tarihinde başvuruda bulunulduğu belirtilmişti.
 

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