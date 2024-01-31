SPK, 2024 yılının ilk halka arz başvurusu onaylarını verdi. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arz başvuruları onaylandı.

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'nin 120 milyon TL olan sermayesinin 134 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 14 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Fatih Erdoğan'ın sahip olduğu 4 milyon 333 bin 334 TL nominal değerli B grubu, Abdulkerim Fırat'ın sahip olduğu 4 milyon 333 bin 333 TL nominal değerli B grubu ve Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu 4 milyon 333 bin 333 TL nominal değerli B grubu payların olmak üzere toplam 27 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 35 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

BOR ŞEKER

Bor Şeker'in 200 milyon TL olan sermayesinin 240 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 40 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Emir Haktan Dişli’nin sahip olduğu 15 milyon TL nominal değerli C grubu paylar ve Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 15 milyon TL nominal değerli C grubu paylar olmak üzere toplam 70 milyon TL payın satışı yapılacak. 1 TL nominal değerli paylar 26,54 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.