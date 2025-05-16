ABD'yi karıştıran mesaj: 8647

USA Today'in haberine göre eski FBI Direktörü James Comey, 15 Mayıs'ta Instagram hesabından deniz kabuklarıyla oluşturulmuş “8647” yazılı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın altına “Plaj yürüyüşümde rastladığım ilginç deniz kabuğu dizilimi” notunu ekledi. Ancak bu gönderi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından gizli bir suikast çağrısı olarak yorumlandı.

Trump tarafından 2017'de görevden alınan Comey, tepkiler üzerine paylaşımını sildi ve mesajın şiddetle ilişkilendirilebileceğinin farkında olmadığını söyledi.

Reuters'a göre ABD’de “86” sayısı, argoda birini sarhoşluk veya huzursuzluk çıkarması nedeniyle bardan atmak anlamında kullanılıyor. Yorumlara göre 47 ise, ABD’nin 47. başkanı olarak Trump’ı temsil eden bir kod. Bazı Trump destekçileri bu mesajı, Trump’ı görevden zorla uzaklaştırmak, hatta suikast yoluyla ortadan kaldırmak anlamında şiddet içeren bir çağrı olarak yorumladı.

Merriam-Webster Sözlüğüne göre 86 ifadesi, bir müşteriyi yasaklamak, menüden çıkarmak, bir şeyi reddetmek, ondan kurtulmak gibi anlamlara geliyor. Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. da X'e yanıt vererek, "James Comey babamın öldürülmesi çağrısında bulundu." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray yetkilileri de bu gönderiyi, Trump’a yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi. ABD Gizli Servisi, Comey’nin paylaşımını incelemeye aldı ve olası bir suikast çağrısı olup olmadığını araştırıyor.

Comey ise "Bazı insanların bu sayıları şiddetle ilişkilendirdiğini fark etmemiştim. Ben her türlü şiddete karşıyım, bu yüzden yazıyı kaldırdım," dedi.