ARA
DOLAR
35,33
0,01%
DOLAR
EURO
36,49
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
3032,94
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
10000,72
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var

SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var

SPK'nın 9 Ocak tarihli yeni bülteni yayınlandı. 1 yeni halka arz geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

09 Ocak 2025 | 23:02
Son Güncellenme: 10 Ocak 2025 | 00:13
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
  • SPK'nın son bültenine göre Kurul, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin satış fiyatını 38,70 liradan ilk halka arz başvurusunu onayladı.

4 ŞİRKETE SERMAYE ARTIRIMI ONAYI GELDİ

  • SPK'dan Desa Deri Sanayi ve Ticaret AŞ (DESA), Ege Profil Ticaret Sanayi AŞ (EGPRO), Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ (BTCIM) ve Güler Yatırım Holding AŞ'ye (GLRYH) bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi. SPK aynı zamanda Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)’nin bedelli sermaye artırımına da onay verdi.

  • Kurul, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve söz konusu fon paylarının kurul kaydına alınması talebi olumlu karşıladı.
  • Bir milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli DK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ünvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verildi.
  • SPK, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine karar verdi

PARA CEZASI

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirket hakkında idari para cezasının uygulandı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

İlgili Haberler
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
21 kurumdan 58 hisse önerisi
21 kurumdan 58 hisse önerisi
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
0
  • ALTIN GRAM - TL 3032,94 0,02%
  • ALTIN ONS 2669,88 0,01%
  • BIST 100 10000,72 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 158,104 -0,014%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43899 0,00695%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,25 -2,1553%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,333 0,0085%
  • EURO/DOLAR 1,0301 -0,0019%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4936 0,0059%
  • STERLIN/DOLAR 1,23096 -0,00731%
Borsa Haberleri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
Doğan Holding'de 12 yıl sonra bayrak değişimi
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
GERİ
İLERİ
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
Doğan Holding'de 12 yıl sonra bayrak değişimi
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL