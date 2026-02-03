İstanbul Mutfağının Yüzyılı Konferansı, akademi ve sektörü buluşturuyor

İstanbul’un yüzyıllara yayılan mutfak kültürünü tarihsel, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla ele almayı amaçlayan “İstanbul Mutfağının Yüzyılı Konferansı”, İstanbul Ticaret Odası 17. Restoran ve Yiyecek Hizmetleri Meslek Komitesi’nin liderliğinde, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle 7 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Ahi Çelebi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Birçok akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve sektör temsilcisini bir araya getirecek konferans; İstanbul mutfağının Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze uzanan dönüşümünü, kent yaşamı, kültürel hafıza, yeme-içme alışkanlıkları ve gastronomi ekosistemi çerçevesinde ele almayı hedefliyor. Program boyunca İstanbul mutfağının tarihsel birikimi çağdaş mutfak anlayışıyla birlikte değerlendirilirken, kente özgü simgesel lezzetlerin kültürel anlamı ve yeme-içme mekânlarının zaman içindeki evrimi de çok yönlü biçimde tartışılacak.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, konferans kapsamında yapacağı konuşmada İstanbul’un tarih, kültür ve ticaretin yanı sıra güçlü bir gastronomi şehri olduğunun altını çizerek, kentin mutfak kültürünün yüzyıllar boyunca şekillenen çok katmanlı yapısını ve bu zenginliğin uluslararası ölçekte taşıdığı değeri ele alacak.

İstanbul Ticaret Odası 17. Restoran ve Yiyecek Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ebru Koralı, konuşmasında İstanbul mutfağının yaşayan bir kültürel miras olduğuna dikkat çekerek, akademi ve sektörün aynı zeminde buluşmasının İstanbul’un mutfak hafızasını anlamak açısından taşıdığı önemi ele alacak.

Konferansın akademik çerçevesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin tarafından ele alınacak. Prof. Dr. Bilgin, yapacağı konuşmada Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze uzanan süreçte İstanbul mutfağının geçirdiği dönüşümü tarihsel bir perspektifle değerlendirerek, mutfağın toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerinin altını çizecek.

Özyeğin Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özge Samancı, konuşmasında İstanbul mutfağının tadını belirleyen malzeme, pişirme teknikleri ve sofra alışkanlıklarını Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir süreklilik içinde ele alarak, bu çok katmanlı yapının kültürel hafızadaki karşılığını anlatacak.

Gazeteci ve yazar Ahmet Örs, İstanbul mutfağını kent belleği ve gündelik yaşam üzerinden okuyacağı konuşmasında, yeme-içme kültürünün hikâyeler, alışkanlıklar ve kuşaklar arası aktarım yoluyla nasıl şekillendiğinin altını çizecek.

Konferansın “Lüfer Demek, İstanbul Demek” başlıklı oturumunda ise akademisyen ve yazar Dr. Ruhi Güler, lüferin İstanbul’un kültürel ve tarihsel kimliğindeki yerini ele alarak, bu simgesel lezzetin kent hafızasındaki anlamını tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla anlatacak.

Sektör perspektifini yansıtacak konuşmacılar arasında yer alan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, İstanbul’daki yeme-içme mekânlarının zaman içinde geçirdiği dönüşümü ele alarak, bu evrimin kentin sosyal ve kültürel yapısıyla olan ilişkisini katılımcılara aktaracak.

TURYİD Başkan Yardımcısı ve İTO 17. Restoran ve Yiyecek Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Yücel Özalp ise İstanbul mutfağının sürdürülebilirliği açısından akademi ve sektör iş birliğinin öneminin altını çizerek, çok paydaşlı yaklaşımların mutfak kültürünün geleceğindeki rolünü ele alacak.

Akademik perspektif ile saha deneyimini aynı zeminde buluşturmayı hedefleyen İstanbul Mutfağının Yüzyılı Konferansı, İstanbul’un mutfak mirasının korunması, kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı amaçlayan önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor.