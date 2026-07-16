Büyüme atağında rotasını AB ve Kuzey ABD’ye kırdı

Türkiye’de fonksiyonel ve mekanizmalı mobilya alanında faaliyet gösteren Gaysan Mobilya, 40 yıllık geçmişini yeni yatırımlar ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle geleceğe taşıyor. Şirketin hikayesi ise otomotiv sanayisinden mobilya sektörüne uzanan bir girişimcilik yolculuğuna dayanıyor. Gaysan Mobilya’nın temellerini, şirketin kurucusu Muhsin Özdemir atıyor.
Ekonomist’in 21 Haziran - 4 Temmuz 2026 tarihli sayısından
Aslen otomotiv sanayicisi olan Özdemir, amortisör teknolojilerini farklı sektörlere uyarlama arayışına giriyor. Bu süreçte açılır kapanır duvar yatağı konseptiyle karşılaşıyor ve dönemin mobilya sektöründe henüz yaygın olmayan bu ürünü Türkiye’ye kazandırıyor. 1986 yılında başlayan yolculuk, yoğun pazarlama faaliyetleri ve yenilikçi ürün yaklaşımıyla ilgi görüyor. Gaysan’ın genel müdürlük koltuğunda oturan ikinci kuşak yöneticisi Can Özdemir, “Bugün üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Fonksiyonel yatak dışında koltuk üretimine, küçük mutfaklar için fonksiyonel mutfak tasarımına ve tiny house işine de soyunduk. Geçen yıl 10 milyon dolar olan ciromuzda bu yıl, yeni pazarlar ve yeni alanların etkisiyle yüzde 15‘lik ciro artışı hedefliyoruz” diyor. Özdemir, ciro içinde ihracatın payının yüzde 85’e, ihracat yaptıkları ülke sayısının da 22’ye çıkacağını da sözlerine ekliyor.
Fonksiyonel mobilya trendi
2001 krizinin ardından grup bünyesindeki farklı faaliyet alanlarından çıkarak yeniden çekirdek uzmanlık alanlarına odaklandıklarını belirten Özdemir, özellikle yaşam alanlarının küçülmesiyle birlikte fonksiyonel mobilyalara olan talebin yeniden yükselişe geçtiğini söylüyor. Bugün Beylikdüzü’ndeki tesislerinde yıllık yaklaşık 120 bin metrekare üretim gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, şöyle devam ediyor: “80 kişilik bir ekibimiz var. Metal mekanizmalar ile ahşabı bir araya getiren ürünlerimiz ciddi mühendislik ve üretim bilgisi gerektiriyor. Bu nedenle sürekli AR-GE yatırımı yapıyoruz. Şu anda yurt içinde 10 bayimiz var. Ayrıca İstanbul’da Bahçeşehir’de ve Kağıthane Axis Alışveriş Merkezi’nde olmak üzere iki mağazamız var. Öte yandan online satış yapıyoruz. Trendyol’da varız. Kurumsal satışlarımız da var. Oteller, öğrenci yurtları, rezidans projeleri üstleniyoruz.”
18 ülkeye ihracat yapıyor
18 ülkede faaliyet gösteren şirketin uzun yıllar boyunca ana ihracat pazarı ABD oldu. Bu pazara giriş öncesinde yaklaşık bir buçuk yıl boyunca satış yapmadan sadece ABD’ye özel koleksiyon geliştirdiklerini anlatan Özdemir, İtalyan markalarının kalite seviyesine yaklaşırken daha ulaşılabilir fiyatlarla konumlandıklarını söylüyor ve ekliyor: “Bugün Miami ve New York Manhattan’da showroom’larımız var. Teksas ve Chicago showroom yatırımlarımız da gündemimizde. ABD’de satışların yüzde 60’ını online kanallar üzerinden gerçekleştiriyoruz.”
ABD’den sonra AB’de büyüyecek
Gaysan, ABD’nin yanı sıra Avrupa büyüme stratejisine de hız vermiş durumda. Bunun için de Almanya’da Frankfurt merkezli yapılanmasını tamamlamak üzere. Avustralya, Yeni Zelanda, Şili ve Panama gibi uzak pazarlarda da yer aldıklarını aktaran Özdemir, küresel büyüme stratejisi kapsamında markalaşma yatırımlarına da hız verdiklerini belirterek, “Telaffuz kolaylığı nedeniyle yeni bir marka yapılanmasına gidiyoruz. Artık perakende tarafında yeni markamız ‘Multimo’ ile öne çıkacağız. ‘Gaysan’ markasının köklü kimliğini koruyacağız” diyor.
“Yüzde 75 pazar payımız var”
“Hareketli ve fonksiyonel mobilya sistemlerinde yaklaşık yüzde 75’lik pazar payıyla sektör liderleri arasında yer alıyoruz. Fonksiyonel kanepeler ve yatak olabilen koltuklarda da büyüme hedefliyoruz. Bunun yanında küçük yaşam alanlarına yönelik fonksiyonel mutfak çözümleri geliştirdik. Tiny House segmentini de önemli bir fırsat alanı olarak görüyoruz. ‘Multi Tiny’ markasıyla yeni bir yapılanma oluşturduk. Tiny House’ların üretimini iş ortaklarımızla gerçekleştiriyoruz. İç tasarım ve fonksiyonel yaşam çözümlerini kendi uzmanlığımızla geliştirdik.”