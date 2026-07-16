Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülen peribacalarının yer aldığı vadi, Amerika'da Colorado Nehri’nin oluşturduğu Büyük Kanyon’a benzerliği ile de dikkat çekmektedir.



Narman Peribacaları, 2018 yılında “Tabiat Anıtı” olarak ilan edilmiştir ve bu tabiat parçası milli park esasları dahilinde korunmaktadır.