ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle öne çıkan 12 kanyondan oluşan bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında yer alıyor.
Güneşli havayı değerlendiren çok sayıda ziyaretçi, oluşumunun yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen kızıl vadilerde gezinti yaptı. Doğal oluşumlar arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler fotoğraf çektirdi, bazıları ise at sırtında bölgeyi gezme imkanı buldu.
Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları, kızıl kaya oluşumları ve çevresindeki yeşil dokunun oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.
Narman Peribacaları, Erzurum’un Narman ilçe sınırları içinde yer alır. Kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleriyle dikkat çeken bölge “Kırmızı Periler Diyarı” olarak da adlandırılmaktadır. Rüzgâr ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması, kırmızı peribacalarını ve dar vadilerden oluşan bu ilginç manzarayı meydana getirmiştir.
Jeolojik bakımdan oluşumları Pliyosen Çağ’a kadar dayanan bir geçmişe sahiptir. Narman Peribacaları, günümüzden 2,5-3 milyon yıl önce, akarsuların bir çökelme havzasına taşıdığı malzemelerin zamanla aşınması sonucunda oluşmuştur. Tortul kayaçlarda bulunan demir elementinin oksitlenmesi ise peribacalarına kırmızı rengi vermiştir.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülen peribacalarının yer aldığı vadi, Amerika'da Colorado Nehri’nin oluşturduğu Büyük Kanyon’a benzerliği ile de dikkat çekmektedir.
Narman Peribacaları, 2018 yılında “Tabiat Anıtı” olarak ilan edilmiştir ve bu tabiat parçası milli park esasları dahilinde korunmaktadır.