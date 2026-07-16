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Bakanlık açıkladı: Bütçe Haziranda fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi, üç aylık aranın ardından haziran ayında yeniden fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, haziran ayındaki bütçe fazlası 114,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık açıkladı: Bütçe Haziranda fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını duyurdu. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66 artarak 1 trilyon 509 milyar 630 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 12,6 artışla 1 trilyon 395 milyar 467 milyon liraya ulaştı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, üç ayın ardından haziranda yeniden fazla vermiş oldu.

Yılın ilk altı ayında bütçe gelirleri yüzde 39,1 arttı

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 7 trilyon 787 milyar 344 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 32,7 yükselerek 8 trilyon 730 milyar 179 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, haziranda 114 milyar 164 milyon lira fazla verirken ocak-haziran döneminde 942 milyar 835 milyon lira açık oluştu.

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