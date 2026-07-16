Serbest bölgelerden ihracatta rekor! İlk 6 ayda 6,6 milyar dolara ulaşıldı

Ticaret Bakanlığı, bakanlığa bağlı 19 serbest bölgede 2026 yılının ilk yarısında yeni bir ihracat rekoru kırıldığını duyurdu. Buna göre, yılın ilk 6 ayında serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi.

Haziran ayında da rekor kırıldı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, haziran ayında serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın da yüzde 29,5 artışla 1,2 milyar dolara yükselerek yeni bir rekora ulaştığı belirtildi.

"19 serbest bölgenin toplam ihracatı, 2026’nın ilk altı aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 artışla, tüm zamanların rekoru olan 6,6 milyar dolara yükseldi.

Haziran ayında da rekor kırıldı; serbest bölgelerden ihracat haziran ayında %29,5 artışla 1,2 milyar dolara yükseldi.

Yüzde 151,8’e ulaşan ihracatın ithalatı karşılama oranı ile 19 serbest bölgemiz net ihracatçı yapısını güçlendirdi.

2026 yılı ilk yarısında, serbest bölgelerden toplam satışların içinde ihracatın payı ilk 6 ayda %76,6’ya yükseldi.

2026 yılı ilk 6 ayında serbest bölgelerin ihracat portföyünün teknolojik niteliği de güçlenmeye devam etti. Serbest bölgelerin toplam ihracatında orta ileri teknoloji (%52,2) ve yüksek teknoloji (%6,7) sınıfındaki ürünlerin ihracatının payı toplamda yüzde 58,9’a ulaştı.

Bu Türkiye'nin katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağladı."

"86 bin 909 kişiye doğrudan istihdam sağlandı"

2026 yılının Ocak-Haziran döneminin sonu itibarıyla ise 19 serbest bölgede, 447'si yabancı olmak üzere toplam bin 942 kullanıcı firmanın faaliyet gösterdi ve bu firmaların toplam 86 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığı kaydedildi:

"19 serbest bölgede 477’si yabancı olmak üzere, toplamda bin 942 kullanıcı firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar toplam 86 bin 909 kişiye doğrudan istihdam sağladılar.

2 bin 803 faaliyet ruhsatının 2 bin 102’si yerli, 701’i yabancı kullanıcılara tahsis edildi.

Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içerisindeki payı, bir önceki yıla göre yaklaşık 1 puan artarak %44,6’ya yükseldi."

"Ege Serbest Bölgesi'nin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 125 milyon dolar arttı"

Öne çıkan serbest bölgelerin ihracat performansları ise şöyle listelendi:

"Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 125 milyon dolar (%8 oranında) artırarak, 1.688 milyon dolara yükseltmiş olup, serbest bölgelerin toplam ihracatının %25,7’sini tek başına gerçekleştirdi.

Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını %33 oranında artırarak, 1.025 milyon dolara yükseltti.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını %31,9 oranında artırarak, 284 milyon dolara yükseltti.

Avrupa Serbest Bölgesi, ihracatını %10,3 oranında artırarak, 642 milyon dolara yükseltti.

Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Bursa Serbest Bölgeleri olmak üzere, 7 serbest bölgenin ihracatında %10 oranı ve üzerinde artış kaydedildi.

Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette toplam 3,19 milyar dolar hacme ulaşarak, serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacminin %22,2’sini tek başına gerçekleştirdi.

Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu ve Trabzon Serbest Bölgelerinde 4 ticaret yönünün tamamında artış gerçekleşerek, adı geçen serbest bölgelerin ticaret hacimlerindeki büyüme dikkat çekti."