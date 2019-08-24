TCMB’nin yeni adımı bankaları nasıl etkiler?
TCMB, zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı.
Bu adım bankaları kredi vermeye teşvik etmeyi amaçlıyor.
Ancak dengeler gözetilmezse sorunlu kredilerde yeni riskler oluşabilir, özel bankalarda gelir kaybı görülebilir, TL aktiflere dönük risk iştahı azalabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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