Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0769230 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
• Pay Başına Net Temettü: 0,0769230 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2,863 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0929499 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
• Pay Başına Net Temettü: 0,0929499 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 17,897 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)