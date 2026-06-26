Bugün temettü ödeyen 4 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 4 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY), Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO), Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,3 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,3 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 28,26 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,5755208 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,5755208 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 5,904 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0004311 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0003664 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 7,02 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0101901 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,0101901 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 3,59 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)