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Tofaş Türk Otomobil (TOASO) bilanço tarihi belli oldu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) bugün KAP'a finansal takvime ilişkin açıklama yaptı.

22 Ocak 2025 | 18:42
Son Güncellenme: 22 Ocak 2025 | 18:45
Tofaş Türk Otomobil (TOASO) bilanço tarihi belli oldu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bilgilendirme şöyle: Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 12 Şubat 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
 

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