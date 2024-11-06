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  • Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?

Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?

Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi, yüzde 6,3 değer kaybederken, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted hisselerindeki düşüş yüzde 10'a yaklaştı.

06 Kasım 2024 | 15:39
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?

AA'nın haberine göre ABD'de Donald Trump’ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle, Avrupa piyasalarında yeşil enerji şirketlerinin hisselerinde düşüş görülüyor.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın destekçilerine yaptığı konuşmada zaferini ilan etmesinin ardından dünyanın en büyük ekonomisindeki seçim sonuçları küresel çapta varlıkları etkilemeye devam ediyor.

Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 6,5 değer kaydetti.

Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted'in hisselerindeki düşüş aynı saatlerde yüzde 10'a yaklaştı. Danimarka merkezli rüzgar türbin şirketi Vestas'ın hisselerindeki düşüş yüzde 8,2'yi aştı. Almanya merkezli yenilenebilir enerji şirketi RWE hisseleri yüzde 3,5 gerilerken, rüzgar türbinleri üreticisi Nordex'in hisseleri yüzde 6,5 düştü.

Merkezi Portekiz'de bulunan yenilenebilir enerji şirketi EDP'nin hisseleri Trump'ın zafer ilan etmesi sonrasında yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Seçim kampanyası sürecinde başkan seçilmesi halinde "deniz üstü rüzgar enerjisi projelerini hurdaya çıkarma" taahhüdünde bulunan Trump, daha önceki başkanlık döneminde ise ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesini sağlayan kararı imzalamıştı.

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