Kaş kruvaziyer sezonunu açtı: 48 ülkeden 2 binin üzerinde turist geldi

Antalya'nın Kaş ilçesi, kruvaziyer turizmi sezonunun ilk gemisini ağırladı. "Aroya" adlı kruvaziyerle ilçeye 48 ülkeden 2 bin 63 yolcu geldi.
1 Marmaris'in ardından rotasını Antalya'ya çevirdi
Marmaris'in ardından rotasını Antalya'ya çeviren Malta bayraklı 335 metrelik dev gemi, ilçede kruvaziyer iskelesi olmadığı için Kaş Körfezi'ne demirledi.
2 Gemide 2 binden fazla yolcu bulunuyor
Gemide 48 ülkeden 2 bin 63 yolcu ile bin 54 personel bulunduğu belirtildi.
3 Filikalarla limana getirildiler
Yolcular, gemiye ait filikalarla gruplar halinde limana getirildi.
4 Turistler, tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti
Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti.
5 Bölgenin doğal güzelliklerini yakından gördüler
İlçe merkezinde vakit geçiren ziyaretçiler, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu.
6 Akdeniz turuna devam edecek
Günübirlik ziyaretiyle ilçeyi hareketlendiren "Aroya", Akdeniz turuna devam etmek üzere akşam demir alacak.