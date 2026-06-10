ARA
DOLAR
46,14
0,05%
DOLAR
EURO
53,39
0,30%
EURO
ALTIN
6060,81
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Kaş kruvaziyer sezonunu açtı: 48 ülkeden 2 binin üzerinde turist geldi

Kaş kruvaziyer sezonunu açtı: 48 ülkeden 2 binin üzerinde turist geldi

Kruvaziyer turizminde sezonu açan Kaş'a, "Aroya" adlı gemiyle 48 ülkeden 2 bin 63 yolcu geldi. İlçeye bu sezonun ilk kruvaziyer seferini gerçekleştiren gemi, turizm hareketliliğine katkı sağladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kaş kruvaziyer sezonunu açtı: 48 ülkeden 2 binin üzerinde turist geldi

Antalya'nın Kaş ilçesi, kruvaziyer turizmi sezonunun ilk gemisini ağırladı. "Aroya" adlı kruvaziyerle ilçeye 48 ülkeden 2 bin 63 yolcu geldi.

1 Marmaris'in ardından rotasını Antalya'ya çevirdi

Marmaris'in ardından rotasını Antalya'ya çevirdi

Marmaris'in ardından rotasını Antalya'ya çeviren Malta bayraklı 335 metrelik dev gemi, ilçede kruvaziyer iskelesi olmadığı için Kaş Körfezi'ne demirledi.

2 Gemide 2 binden fazla yolcu bulunuyor

Gemide 2 binden fazla yolcu bulunuyor

Gemide 48 ülkeden 2 bin 63 yolcu ile bin 54 personel bulunduğu belirtildi.

3 Filikalarla limana getirildiler

Filikalarla limana getirildiler

Yolcular, gemiye ait filikalarla gruplar halinde limana getirildi.

4 Turistler, tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti

Turistler, tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti.

5 Bölgenin doğal güzelliklerini yakından gördüler

Bölgenin doğal güzelliklerini yakından gördüler

İlçe merkezinde vakit geçiren ziyaretçiler, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu.

6 Akdeniz turuna devam edecek

Akdeniz turuna devam edecek

Günübirlik ziyaretiyle ilçeyi hareketlendiren "Aroya", Akdeniz turuna devam etmek üzere akşam demir alacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL