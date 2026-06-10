Fed için dengeler değişti: Faiz artırımı ihtimali indirimin önüne geçti

ABD'de açıklanan mayıs ayı enflasyon verileri, Fed'in para politikasına yönelik piyasa beklentilerini değiştirdi. Aylık bazdaki sınırlı gerilemeye karşın yıllık enflasyon ve çekirdek göstergelerdeki yükseliş, faiz indirimi beklentilerini gölgelerken olası bir faiz artırımını yeniden tartışmaya açtı.

Yıllık enflasyon beklentilerin aksine yükseldi

Mayıs ayında aylık TÜFE yüzde 0,6'dan yüzde 0,5'e gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,8'den yüzde 4,2'ye çıktı. Savaşın küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri nedeniyle enerji fiyatları enflasyondaki yükselişte belirleyici rol oynadı. Öte yandan çekirdek TÜFE de yıllık bazda yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a yükselerek fiyat baskılarının devam ettiğine işaret etti.

"Faiz artırımı ihtimali indirimden daha yüksek"

AllianceBernstein Ekonomisti Eric Winograd, yayımladığı değerlendirmede Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artırma ihtimalinin faiz indirme ihtimalinden daha yüksek olduğunu belirtti. Winograd, temel beklentisinin ise Fed'in uzun süre faizleri mevcut seviyede tutması yönünde olduğunu ifade etti.

Tahvil piyasasında ilk tepki

Enflasyon verilerinin ardından ABD tahvil piyasasında da hareketlilik yaşandı. Kısa süreli gerilemenin ardından 10 yıllık ABD tahvil faizi yeniden yükselerek yüzde 4,52 seviyesinden yüzde 4,53'e çıktı. Bu durum yatırımcıların sıkı para politikası beklentisini koruduğunu gösterdi.

Konut fiyatları Fed için risk oluşturmaya devam ediyor

Capital Economics, son enflasyon raporunda Fed açısından en önemli risklerden birinin konut kalemi olduğuna dikkat çekti. Kuruma göre birincil konut kiraları ve ev sahiplerinin eşdeğer kira göstergesi aylık bazda tarihsel ortalamaların üzerinde artış kaydetti. Bu durum, konut enflasyonunda beklenen dezenflasyon sürecine ilişkin iyimserliği zayıflatıyor.

Goldman Sachs: Üç önemli destek unsuru var

Goldman Sachs Asset Management Stratejisti Tim Urbanowicz ise manşet ve çekirdek enflasyondaki yükselişin ekonomi ile döngüsel sektörler açısından olumsuz bir gelişme olduğunu belirtti. Ancak yapay zeka yatırımlarının hız kazanması, ABD'de olası büyük mali harcama paketi ve ilerleyen dönemde gerçekleşebilecek Fed faiz indirimlerinin gecikmeli etkisinin piyasalara destek sağlayabilecek üç önemli unsur olduğunu ifade etti.