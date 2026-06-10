Çiftçiler karbon piyasasından gelir elde edebilecek

Türkiye’de tarım ve karbon piyasalarını buluşturan önemli bir adım Tekirdağ’da atıldı. Gönüllü karbon piyasaları kapsamında geliştirilen Türkiye’nin ilk toprak karbonu projesiyle birlikte, çiftçilerin uyguladığı iklim dostu tarım yöntemlerinin ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Uluslararası karbon sertifikasyon sistemi VERRA’nın Verified Carbon Standard (VCS) standardı kapsamında geliştirilen proje, tarım topraklarının karbon tutma kapasitesini artırırken aynı zamanda üreticilere yeni bir gelir kapısı açmayı amaçlıyor. Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen projede, Life Climate proje geliştiricisi olarak görev alırken, bağımsız doğrulama süreçleri akredite kuruluş Earthood tarafından gerçekleştiriliyor.

Karbon piyasalarına tarım desteği

Küresel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip görülen topraklar, önemli karbon depolama alanları arasında yer alıyor. Bilimsel verilere göre dünya genelindeki topraklarda yaklaşık 1,5 trilyon ton organik karbon bulunuyor. Uzmanlar, tarım arazilerinde uygulanacak iyileştirilmiş yönetim teknikleri sayesinde yılda yaklaşık 2,3 milyar ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı sağlanabileceğini belirtiyor.

Tekirdağ’da başlatılan proje kapsamında çiftçilerin; anıza ekim, azaltılmış toprak işleme, gübre kullanımının optimize edilmesi ve organik madde miktarını artıran uygulamalara yönlendirilmesi planlanıyor. Bu yöntemlerle toprağın organik madde içeriğinin artırılması, verimliliğin korunması ve atmosferden çekilen karbonun daha uzun süre toprakta tutulması amaçlanıyor.

Sertifikalanan karbon ekonomik değere dönüşecek

Toprak karbonu projelerinin en önemli özelliği, tarım alanlarında sağlanan karbon tutulumunun uluslararası standartlar çerçevesinde ölçülmesi, doğrulanması ve sertifikalandırılması olarak öne çıkıyor. Böylece ortaya çıkan karbon faydası gönüllü karbon piyasalarında işlem görebiliyor ve üreticilerin sürdürülebilir uygulamalarını uzun vadeli olarak devam ettirmeleri teşvik ediliyor.

Projede validasyon saha denetimleri tamamlanırken, kayıt sürecinin önümüzdeki yıl içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Kayıt aşamasının ardından uzun vadeli izleme ve doğrulama süreci başlayacak.

"Karbon Tarımı İçin Önemli Bir Başlangıç"

Life Climate Yönetici Ortağı Ramazan Aslan, projenin yalnızca çevresel değil ekonomik açıdan da önemli sonuçlar doğuracağını belirterek, “Toprak karbonu projeleri, iklim değişikliğiyle mücadeleyi tarımsal üretimle buluşturan önemli bir dönüşüm alanı sunuyor. Çiftçilerimizin uyguladığı iklim dostu yöntemlerle toprak sağlığı güçlenirken, ortaya çıkan karbon faydasının sertifikalandırılması sayesinde bu uygulamaların uzun vadede sürdürülmesini desteklemeyi hedefliyoruz. Türkiye’de geliştirilen ilk toprak karbonu projesinin, karbon tarımının yaygınlaşması adına önemli bir başlangıç olduğuna inanıyoruz” diyor.

Life Climate’ın, iklim değişikliğiyle mücadele, karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren bir proje geliştirme ve iklim çözümleri şirketi olduğundan da bahseden Aslan, “Gönüllü karbon piyasaları kapsamında karbon azaltımı ve karbon giderimi projeleri geliştirmekte, kurumlara sürdürülebilirlik stratejileri konusunda danışmanlık sunmaktayız. Yenilenebilir enerji, doğa bazlı çözümler ve karbon tarımı alanlarında faaliyet gösteren Life Climate olarak, Türkiye’nin karbon piyasalarındaki dönüşümüne katkı sağlamayı ve uluslararası standartlarda projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye anlatıyor.

Hedef Trakya’dan Türkiye geneline yayılmak

Tekirdağ’da başlayan uygulamanın ilk aşamada Trakya Bölgesi’ne, ilerleyen dönemde ise Türkiye’nin farklı tarım havzalarına yaygınlaştırılması planlanıyor. Uzmanlar, Avrupa Birliği’nin karbon düzenlemeleri ve sürdürülebilir üretim kriterlerinin giderek önem kazandığı bir dönemde, karbon tarımı uygulamalarının Türk tarım sektörünün rekabet gücünü artırabilecek stratejik araçlardan biri haline gelebileceğine dikkat çekiyor.

Karbon piyasalarının büyümesiyle birlikte çiftçilerin ürünlerinden öte, toprağın depoladığı karbon üzerinden de gelir elde edebileceği yeni bir ekonomik modelin Türkiye’de ilk kez sahaya uygulanması, sektör tarafından yakından takip ediliyor.