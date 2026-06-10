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e-Devlet çöktü mü? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Sosyal medyada yayılan "e-Devlet Kapısı'na siber saldırı düzenlendi" ve "sistem çöktü" iddiaları gündem oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek altyapıda herhangi bir siber saldırı veya veri güvenliği ihlali bulunmadığını açıkladı.

e-Devlet çöktü mü? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

"e-Devlet Kapısı'na siber saldırı yapıldığı" ve "sistemin çöktüğü" yönündeki paylaşımlar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, sistem altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği ihlali ya da çökme yaşanmadığını duyurdu.

Siber saldırı iddialarına resmi açıklama

Yapılan açıklamada, e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği ihlali ya da sistemsel çökme bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, sistemde zaman zaman yaşanan erişim sorunlarının yoğunluk ve teknik iyileştirme çalışmalarından kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlara resmi kaynak uyarısı yapıldı

Vatandaşların kamu hizmetlerine güvenli ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması ve doğrulanmamış içeriklere itibar edilmemesi istendi.

Etiketler
İletişim e-devlet siber saldırı DMM
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