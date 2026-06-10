Avrupa'nın ortalama çalışma saatleri karnesi: Türkiye zirvede, diğer ülkelerde tablo nasıl?

Eurostat'ın fiili haftalık çalışma sürelerine ilişkin verileri, Türkiye'nin haftalık ortalama 42,4 saatle Avrupa'da en uzun çalışma süresine sahip ülke olduğunu ortaya koydu. AB aday ülkeleri ve EFTA üyelerinin de yer aldığı sıralamada Türkiye'nin ardından 40,9 saatle Bosna Hersek ve 40,6 saatle ise Sırbistan geldi.

Araştırmada, haftalık ortalama çalışma süresinin 40 saati aştığı ülke sayısının yalnızca üç olması dikkat çekti.

Ortalama çalışma süresinin en yüksek olduğu diğer ülkeler arasında Yunanistan (39,6 saat), Kuzey Makedonya (39,5 saat) ve Bulgaristan (38,7 saat) geliyor.