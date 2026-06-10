Avrupa'nın ortalama çalışma saatleri karnesi: Türkiye zirvede, diğer ülkelerde tablo nasıl?

Avrupa Birliği resmi istatistik ofisi (Eurostat) fiili haftalık çalışma saatlerine ilişkin verileri yayımladı. Ülkeler arasında fiili çalışma saati süreleri farklılık gösterirken, Avrupa genelinde ortalama çalışma saati süresi 35,9 oldu. Söz konusu veriler, 20-64 yaş grubundaki tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların ana işlerinde fiilen harcadıkları süreyi esas alıyor.
Aynı çalışmaya göre, AB ülkelerinde tam zamanlı çalışanlar arasında erkekler haftada ortalama 39,4 saat, kadınlar ise 37,6 saat çalıştığı kaydedildi.
AB'nin en büyük ekonomileri arasında en kısa çalışma süresi hangi ülkede?
AB'nin en büyük dört ekonomisi arasında en kısa haftalık çalışma süresi 33,9 saatle Almanya'da ölçüldü. Almanya'daki çalışanlar, haftada ortalama 35,6 saat çalışan Fransızlara kıyasla 1,7 saat daha az mesai yapıyor.
Dört büyük ekonomi içinde en uzun çalışma haftası ise 36,3 saatle İspanya'da kaydedildi. İtalya da 36,1 saatlik ortalama çalışma süresiyle AB ortalaması olan 35,9 saatin üzerinde yer aldı.
Hangi meslek grupları daha uzun saatler çalışıyor?
AB'de en uzun haftalık çalışma süresi 42 saatle nitelikli tarım, ormancılık ve balıkçılık çalışanlarında kaydedildi. Bu meslek grubunu haftada ortalama 40,6 saat çalışan yöneticiler ve 39,4 saat çalışan silahlı kuvvetler personeli takip etti.
Diğer tarafta ise haftalık ortalama 31,8 saatle temel mesleklerde çalışanlar yer aldı. Büro destek çalışanları 34 saat, hizmet ve satış çalışanları ise 34,5 saatlik ortalama çalışma süresiyle bu grubu izledi.
1 En yüksek çalışma saatleri Türkiye'de
Eurostat'ın fiili haftalık çalışma sürelerine ilişkin verileri, Türkiye'nin haftalık ortalama 42,4 saatle Avrupa'da en uzun çalışma süresine sahip ülke olduğunu ortaya koydu. AB aday ülkeleri ve EFTA üyelerinin de yer aldığı sıralamada Türkiye'nin ardından 40,9 saatle Bosna Hersek ve 40,6 saatle ise Sırbistan geldi.
Araştırmada, haftalık ortalama çalışma süresinin 40 saati aştığı ülke sayısının yalnızca üç olması dikkat çekti.
Ortalama çalışma süresinin en yüksek olduğu diğer ülkeler arasında Yunanistan (39,6 saat), Kuzey Makedonya (39,5 saat) ve Bulgaristan (38,7 saat) geliyor.
2 En kısa çalışma saatleri hangi ülkede?
Hollanda, haftalık ortalama 31,9 saatlik çalışma süresiyle Avrupa'da en kısa çalışma haftasına sahip ülke olarak dikkat çekiyor. Almanya, Norveç ve Danimarka, haftada ortalama 33,9 saatlik çalışma süresiyle Hollanda'yı takip etti.
3 AB'nin en büyük ekonomileri arasında en kısa çalışma süresi hangi ülkeye ait?
AB'nin en büyük dört ekonomisi arasında en kısa haftalık çalışma süresi 33,9 saatle Almanya'da ölçüldü. Almanya'daki çalışanlar, haftada ortalama 35,6 saat çalışan Fransızlara kıyasla 1,7 saat daha az mesai yapıyor.
Dört büyük ekonomi içinde en uzun çalışma haftası ise 36,3 saatle İspanya'da kaydedildi. İtalya da 36,1 saatlik ortalama çalışma süresiyle AB ortalaması olan 35,9 saatin üzerinde yer aldı.
4 Hangi meslek grupları daha uzun saatler çalışıyor?
AB'de en uzun haftalık çalışma süresi 42 saatle nitelikli tarım, ormancılık ve balıkçılık çalışanlarında kaydedildi. Bu meslek grubunu haftada ortalama 40,6 saat çalışan yöneticiler ve 39,4 saat çalışan silahlı kuvvetler personeli takip etti.
Diğer tarafta ise haftalık ortalama 31,8 saatle temel mesleklerde çalışanlar yer aldı. Büro destek çalışanları 34 saat, hizmet ve satış çalışanları ise 34,5 saatlik ortalama çalışma süresiyle bu grubu izledi.