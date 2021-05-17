TSKB; Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesindeki ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. İhraçla, Zorlu Enerji’ye 45 milyon TL’lik kaynak sağlandı.
TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, şu bilgileri verdi: “Zorlu Enerji, SKA Kira Sertifikası kapsamında rüzgâr ve güneş enerjisi alanındaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ‘SKA 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji’, ‘SKA 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim’, ‘SKA 13: İklim Eylemi’ amaçlarına katkıda bulunacak.
Finans kurumlarının SKA’lar kapsamındaki projelerin finansmanına yönelik ihraç ettiği kira sertifikalarından farklı olarak Zorlu Enerji adına ihraç ettiğimiz bu kira sertifikasıyla dünyada ilk kez bir enerji şirketi adına doğrudan SKA’lara yönelik ilave kaynak yarattık.”
Bir cevap yazın