Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 kişilik sürekli işçi alımına başvuracak adayların taşımaları gereken genel, yaş, öğrenim ve özel meslek şartları aşağıda detaylandırılmıştır. Başvuruların 13 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini unutmayın.

Genel Başvuru ve Yasal Şartlar

Kanuni Şartları Taşımak: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

Arşiv Araştırması: 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Sağlık Durumu: Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek. (Bu belge, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Öncelik Hakkı: İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan ilgili Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Yaş ve Öğrenim Şartları

Alt Yaş Sınırı: Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Üst Yaş Sınırı: Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (08/10/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Mezuniyet: Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere bu tarih itibarıyla sahip olmak.

Özel Meslek Şartı (Güvenlik Görevlisi İçin)

Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıdaki şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (d), (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak. (Bu, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sağlık raporu gibi ek şartları içerir.)