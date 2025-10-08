Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapacağı 2.764 sürekli işçi alımı ilanı, 8 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu alımlar için başvurular bugün itibarıyla başladı. İlan, özellikle hastane ve sağlık kuruluşlarının kritik destek kadrolarını hedefliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'nın 8 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete ilanıyla duyurulan toplam 2.764 sürekli işçi alımında kadro dağılımı aşağıdaki gibidir:
|Kadro/Meslek Adı
|Kontenjan Sayısı
|Temizlik Görevlisi
|1.948
|Silahsız Güvenlik Görevlisi
|572
|Hastane Klinik Destek Elemanı
|244
|Toplam Alım Sayısı
|2.764
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi alımı için başvurular, ilanda belirtildiği gibi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda (online) alınmaktadır. Başvuruların geçerli sayılması için adayların izlemesi gereken adımlar ve önemli kurallar şunlardır:
Başvuru Adımları
İŞKUR Girişi: Adaylar, öncelikle İŞKUR E-Şube adresine (esube.iskur.gov.tr) girmelidir.
Kullanıcı Girişi: T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme kullanıcı girişi yapılmalıdır.
Başvuru Ekranı: Giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne "Sağlık Bakanlığı" veya ilgili meslek adı (Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi vb.) yazılarak ilanlar filtrelenmelidir.
Başvuruyu Tamamlama: İstenilen kadro ve iş yerine ait ilana tıklanarak başvuru tamamlanmalıdır.
Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Kurallar
Tek Başvuru Hakkı: Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve bir mesleğe başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru geçersiz sayılacaktır.
İkamet Şartı: Alımlar il düzeyinde yapılacağından, başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde (ADNKS) kayıtlı olan adresi dikkate alınacaktır. Başvurulan ilde ikamet şartı aranmaktadır.
Son Tarih: Başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde sona erecektir.
Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 kişilik sürekli işçi alımına başvuracak adayların taşımaları gereken genel, yaş, öğrenim ve özel meslek şartları aşağıda detaylandırılmıştır. Başvuruların 13 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini unutmayın.
Genel Başvuru ve Yasal Şartlar
Kanuni Şartları Taşımak: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
Arşiv Araştırması: 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
Sağlık Durumu: Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek. (Bu belge, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
Öncelik Hakkı: İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan ilgili Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
Yaş ve Öğrenim Şartları
Alt Yaş Sınırı: Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Üst Yaş Sınırı: Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (08/10/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Mezuniyet: Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere bu tarih itibarıyla sahip olmak.
Özel Meslek Şartı (Güvenlik Görevlisi İçin)
Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıdaki şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (d), (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak. (Bu, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sağlık raporu gibi ek şartları içerir.)