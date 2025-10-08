Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sevk tarihleri ve sınıflandırma

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklama ile Kasım 2025 celp dönemi askerlik yerleri için geri sayım başladı. Sınıflandırma ve sevk sonuçları, belirlenen tarihte e-Devlet üzerinden asker adaylarının erişimine açılacak.

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen Kasım 2025 celp dönemi askerlik sınıflandırma işlemleri tamamlanmak üzere. Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları için heyecanla bekleyen yükümlülere yönelik kritik tarih belli oldu:

Sonuç Açıklama Tarihi: Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü ilan edilecek.

Sorgulama Adresi: Sonuçlar, e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırmada Önemli Kurallar

Tekrar Sınıflandırma: Sınıflandırılan yükümlüler, bir kez daha sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Bakaya Kalan Yedek Subay/Astsubay Adayları: Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar, bu haklarını kaybederek er statüsünde askere sevk edileceklerdir. Bu kural, önceki dönemlerde sınıflandırılmış olanları da kapsamaktadır.

Askerlik yerleri nereden öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 27 Ekim 2025 Pazartesi günü açıklanacak olan Kasım 2025 celp dönemi askerlik yerleri, yalnızca e-Devlet üzerinden yüklümlülere duyurulacaktır.

Askerlik yerlerini (sınıflandırma sonuçlarını) öğrenmek isteyen adayların izlemesi gereken adımlar ve gerekli bilgiler şunlardır:

Giriş Şifresi: e-Devlet sistemine erişim şifresi olmayan adaylar, PTT şubelerine giderek T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri karşılığında şifrelerini alabilirler.

Sisteme Giriş: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve PTT'den aldıkları e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalıdır.

Sorgulama: Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Sınıflandırma Sonucu Öğrenme" veya "Askeralma" hizmet adını yazarak yer bilgilerini görüntüleyebilirler.

Sınflandırma sonuçları ile birlikte, sevk (askere başlama) tarihleri ve sevk belgelerinin alınma süreci de e-Devlet üzerinden ilan edilecektir. Sevk belgeleri, sevk tarihinden 10 gün önce erişime açılacaktır.



