Türk Hava Yolları'ndan geri alım kararı

Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk genel kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı Teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacak. Açıklama ve teklif şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı, SPK'nın i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı neticesinde yapılacak ilk genel kurul toplantısı tarihinde kendiliğinden sonlanacaktır.

Bu çerçevede Ortaklık Yönetim Kurulumuz;

- Güncel mevzuata tam uyum sağlanarak pay geri alım imkânımızın devam ettirilmesine,

- Ortaklığımızın hisselerinin gerçek değerine yakın düzeyde işlem görmesine destek olunmasına,

- Hissemizde aşağı yönlü keskin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız ve Ortaklık değeri üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilerek hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasına,

- Ortaklığımız hisse fiyatı istikrarının desteklenerek sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasına,

- Ortaklığımızın toplam hissedar getirisi stratejisi araçlarından biri olarak yatırımcılarımızın Ortaklığımız hissesine olan ilgisinin korunmasına ve elde tutma süresi artışının teşvik edilmesine olanak sağlaması amaçlarıyla;

Yapılacak ilk genel kurul toplantısında ekte yer alan Pay Geri Alım Programı Teklifi'nin pay sahiplerinin onayına sunmak üzere;

1. İlk Genel Kurul Toplantı tarihi itibarıyla 3 yılı kapsayacak şekilde pay geri alım programı başlatılmasına,

2. Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, Ortaklığımızın nakit portföyünden karşılanmak üzere 9.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,

3. Geri alınacak azami pay sayısının Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin %1,7'si ile sınırlandırılmasına karar vermiştir.



