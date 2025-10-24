ARA
DOLAR
41,94
-0,26%
DOLAR
EURO
48,83
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
5556,53
-0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
10941,79
3,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Zirai don desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?

Zirai don desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?

Zirai don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçiler için beklenen destekleme ödemelerine dair önemli bir açıklama geldi. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında yaşanan zirai don afeti dolayısıyla zarar gören üreticilere destekleme ödemesi yapılacak. Peki Zirai don desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? 2025 zirai don ödemeleri ne kadar?


Zirai don desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?

Zirai don afetinden zarar gören çiftçiler için beklenen ödeme takvimine dair önemli bir açıklama yapıldıBu kapsamda, Şubat, Mart ve Nisan 2025 aylarında meydana gelen zirai don olayları nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağı resmen duyuruldu.

Zirai don desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? 

 Zirai don afetinden zarar gören çiftçiler için beklenen destek ödemeleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, ödemelerin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, özellikle sigorta kapsamı dışındaki üreticilere yönelik desteğin boyutunu şu sözlerle açıkladı:

"Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."

Bu destek ödemeleri, 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasındaki don olayından etkilenen, TARSİM sigortası olmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin mağduriyetini gidermeyi hedefliyor.

Destek ödemesi yapılacak ürünler arasında; Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne yer alıyor.  

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL