Zirai don afetinden zarar gören çiftçiler için beklenen ödeme takvimine dair önemli bir açıklama yapıldıBu kapsamda, Şubat, Mart ve Nisan 2025 aylarında meydana gelen zirai don olayları nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağı resmen duyuruldu.

Zirai don desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?

Zirai don afetinden zarar gören çiftçiler için beklenen destek ödemeleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, ödemelerin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, özellikle sigorta kapsamı dışındaki üreticilere yönelik desteğin boyutunu şu sözlerle açıkladı:

"Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."

Bu destek ödemeleri, 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasındaki don olayından etkilenen, TARSİM sigortası olmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin mağduriyetini gidermeyi hedefliyor.

Destek ödemesi yapılacak ürünler arasında; Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne yer alıyor.