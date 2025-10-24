Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular bugün sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Başvurular 13-24 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın merakla beklenen 200 sözleşmeli personel alımı sonuç tarihi henüz belirlenmedi. Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların isim listesi, Bakanlığın resmi internet sayfaları olan www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, değerlendirme ve yerleştirme sonucunu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresindeki Kariyer Kapısı üzerinden de kolaylıkla sorgulayabilecektir. İlanda, adaylarda aranan tüm nitelikler, başvuru şekli ve değerlendirmeye ilişkin hususlar, yerleştirme ve atama konusundaki detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Kadro Dağılımı (Toplam 200 Personel):

26 Mühendis

41 Veteriner Hekim

25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

108 Destek Personeli