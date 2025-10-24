Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuçlara çevrildi

2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için Anadolu Vakfı burs başvuruları süreci tamamlandı. Burs başvuruları 1 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı ve yoğun bir ilgi görmüştü. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi büyük bir merakla burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemektedir.

Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sitede yapılan açıklamaya göre; başvuru süreci tamamlandı. Sonuçlar Aralık ayının ilk haftasında resmi site üzerinden duyurulacak. Öğrencilerin yalnızca resmi siteyi takip etmeleri, başka mecralardaki bildirimlere ve hesap bilgisi taleplerine itibar etmemeleri önemle hatırlatılır.

Anadolu Vakfı bursu ne kadar?

Anadolu Vakfı'nın yeni eğitim yılı burs başvurularını başlatmasına rağmen, adayların en çok merak ettiği güncel burs miktarları henüz resmî olarak açıklanmadı. Yeni tutarların önümüzdeki günlerde duyurulması beklenmektedir.

Vakfın burs politikası, geçmiş yıllarda olduğu gibi, öğrencilerin okuduğu şehre göre farklılık gösterme eğilimindedir.

Geçtiğimiz Eğitim Yılı Uygulanan Aylık Burs Miktarları (Örnek Teşkil Etmektedir):