Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Kasım Celbi askerlik yerleri sevk ve celp takvimi

Kasım 2025 döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin başvuru ve işlemleri 31 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlandı. Bu işlemlerin ardından, yükümlülerin hangi statüde (yedek subay, astsubay veya er) hangi birliğe sevk edileceğini belirleyen seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen kış dönemi askerlik hizmeti için seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yükümlüler, sonuçlarını 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Kesin sınıflandırması yapılan yükümlülerin yeniden işleme tabi tutulmayacağı belirtilirken, yedek subay/astsubay adayları için kritik bir uyarı yapıldı. Daha önceki dönemlerde bu statüye ayrılmış olmasına rağmen, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen geçerli bir mazereti olmaksızın bakaya kalanlar, erteleme hakkını kaybedecek ve doğrudan er statüsünde askere sevk edilecek. Yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için e-Devlet sonuçlarını zamanında kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SEVK TARİHLERİ (2025-2026 Kış Dönemi)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından, yedek subay, astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlülerin sevk (askere gitme) tarihleri gruplara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Yükümlü Grubu Sevk Tarihi Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup) 06 Kasım 2025 Er (2. Grup) 04 Aralık 2025 Er (3. Grup) 08 Ocak 2026

SEVK İŞLEMLERİ

Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlüler için sevk belgesi, ödemeler, cep telefonu kullanımı ve bakaya kalma durumlarına ilişkin detaylar aşağıdadır: