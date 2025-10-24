Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Kasım Celbi askerlik yerleri sevk ve celp takvimi

Kasım 2025 döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin başvuru ve işlemleri 31 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlandı. Bu işlemlerin ardından, yükümlülerin hangi statüde (yedek subay, astsubay veya er) hangi birliğe sevk edileceğini belirleyen seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen kış dönemi askerlik hizmeti için seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yükümlüler, sonuçlarını 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Kesin sınıflandırması yapılan yükümlülerin yeniden işleme tabi tutulmayacağı belirtilirken, yedek subay/astsubay adayları için kritik bir uyarı yapıldı. Daha önceki dönemlerde bu statüye ayrılmış olmasına rağmen, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen geçerli bir mazereti olmaksızın bakaya kalanlar, erteleme hakkını kaybedecek ve doğrudan er statüsünde askere sevk edilecek. Yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için e-Devlet sonuçlarını zamanında kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.
E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
SEVK TARİHLERİ (2025-2026 Kış Dönemi)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından, yedek subay, astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlülerin sevk (askere gitme) tarihleri gruplara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
|Yükümlü Grubu
|Sevk Tarihi
|Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup)
|06 Kasım 2025
|Er (2. Grup)
|04 Aralık 2025
|Er (3. Grup)
|08 Ocak 2026
SEVK İŞLEMLERİ
Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlüler için sevk belgesi, ödemeler, cep telefonu kullanımı ve bakaya kalma durumlarına ilişkin detaylar aşağıdadır:
|Konu
|Detaylar
|Sevk Belgesi Alma
|Yükümlüler, sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren sevk belgelerini e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
|Yol ve İaşe Bedeli
|Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde (ADNKS) kayıtlı adresi ile eğitim birliği arasındaki mesafe esas alınarak yol ve iaşe (beslenme) bedeli ödenecektir.
|Ödeme Yöntemi
|Yapılan ödemeler, kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden çekilebilecektir.
|Banka Kartı Temini
|Askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere banka kartı bulunmayan yükümlüler, herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
|Cep Telefonu Hattı
|Yükümlüler, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine başvurarak ücretsiz olarak kısıtlı hatta çevirebileceklerdir. Terhis sonrası ise yine yetkili GSM bayilerine müracaat ederek hatlarını eski özelliklerine döndürebileceklerdir.
|Bakaya İşlemi
|Sevk belgesini almayanlar, aldığı halde sevk edildiği birliğe katılmayanlar veya verilen yol süresi dışında birliğine katılanlar hakkında yasal olarak bakaya işlemi yapılacaktır.