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Türk Traktör'den (TTRAK) sürpriz temettü açıklaması

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bugün (14 Ekim) KAP'a yönetim kurulunun 2024'te ikinci kez temettü dağıtma teklifini duyurdu.

14 Ekim 2024 | 08:38
Son Güncellenme: 14 Ekim 2024 | 08:52
Türk Traktör'den (TTRAK) sürpriz temettü açıklaması

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, genel kurula sunulacak temettü teklifini duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 26,9819558 TL, net 24,2837602 TL kar payı ödenmesini genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Kasım 2024, ödeme tarihi ise 12 Kasım 2024.

TÜRK TRAKTÖR'DEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Yönetim Kurulu'nun 14 Ekim 2024 tarihli kararına istinaden; Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak ortaklara 2.700.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması ve kâr payı ödeme tarihinin 8 Kasım 2024 olarak belirlenmesi hususlarının Kasım ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun önerisine uygun olarak SPK Kâr Payı Rehberi ve ilgili düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan kâr dağıtım tablosu ekte pdf olarak yer almaktadır.

Şirket, nisan ayında pay başına brüt 62,9578969 TL, net 56,6621072 TL kar payı dağıtmıştı.

 

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