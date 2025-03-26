Turkcell temettü kararını duyurdu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre 2 taksit halinde toplama pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Taksitler net 1,5454545 TL. İlk taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran... İkinci taksit kar payı içinse teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Aralık, ödeme tarihi 30 Aralık 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; brüt 8.000.000.000 TL kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 3,6363636 TL (net 3,0909091 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 20 Haziran 2025 ve 26 Aralık 2025 tarihlerinde iki eşit taksitte pay sahiplerine nakden dağıtılması hususunun, 2024 yılına ilişkin yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir.