230 yıllık para tarih oldu: Sırada nikel mi var mı?

CNN'de yer alan habere göre; Penny'lerin üretimi yaklaşık 5 sente mal oluyor; yani değerlerinden 4 sent daha fazla. Nikelin net kaybı ise madeni para başına yaklaşık 9 sent. Nikellerin %75'i bakır, %25'i nikelden oluşurken, peniler (bakır madeni para olarak bilinmelerine rağmen) bakır kaplamalı çinkodan oluşur, yani %97,5'i çinko, sadece %2,5'i bakırdan oluşur. Metal fiyatları dalgalı seyredebilse de çinkonun fiyatı 2016 sonundakiyle hemen hemen aynı; bakır ve nikelin fiyatı ise o zamandan bu yana yaklaşık iki katına çıktı.