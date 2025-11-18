Pek çok internet sitesine erişimde problem yaşandı: Peki, sorun ne? Cloudflare nedir?

Cloudflare'deki teknik bir sorun nedeniyle bugün pek çok internet sitesine erişimde sorun yaşanıyor. Çok sayıda internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar, Cloudflare'deki sorunlar nedeniyle sayfanın görüntülenemediğini belirten bir hata mesajı gördü.

Cloudflare bugün çevrimiçi deneyimlerini güçlendiren temel teknolojilerin çoğunu sunan bir internet altyapısı. Örneğin web sitelerini siber saldırılardan koruma ve yoğun trafiği güvenli şekilde karşılama gibi fonksiyonları var.

Şirketten yapılan ilk açıklamada, "Cloudflare, birden fazla müşteriyi etkileyen bir sorunun farkındadır ve sorunu araştırmaktadır. Daha fazla bilgi elde edildikçe açıklamalar yapılacaktır" denildi.

Kesintileri izleyen bir takip sitesi olan Down Detector da teknik sorunlardan etkilendi. Down Dedector'ü açabilenler ise Cloudflare kaynaklı sorunlarda bir artış olduğunu gösterdi.

Çok sayıda kullanıcı, "Cloudflare ağında dahili sunucu hatası" olduğunu belirten bir mesaj gördüler.

GLOBAL ÇAPTI SORUN YAŞANIYOR

Sorun Türkiye ile beraber çok sayıda ülkede yaşanıyor. Örneğin Independent'a göre sorunlar, Birleşik Krallık saatiyle sabah 11.30 sularında başladı.

GEÇEN AY AMAZON'DA SORUN OLMUŞTU

Cloudflare, internet altyapı hizmetlerini dünya çapındaki şirketlere sağlıyor. Bu nedenle, tıpkı geçen ay Amazon Web Services (AWS)'deki benzer bir teknik sorunda olduğu gibi çok sayıda web sitesi bu kesintiden etkilendi.



CLOUDFLARE NEDİR?

Cloudflare en özet haliyle web sitelerinin hızını ve güvenliğini artırmak için tasarlanmış, ABD merkezli büyük bir internet altyapı ve güvenlik şirketidir. Sunduğu hizmetlerin temel mantığı, bir web sitesi ile o siteyi ziyaret eden kullanıcı arasına konumlanmasıdır. Yani, kullanıcılar siteye doğrudan değil, Cloudflare'in sunucuları üzerinden ulaşır. Kötü amaçlı yazım, bot saldırıları gibi siber saldırıları önlemek amaçları arasındadır...