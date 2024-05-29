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Vestel Beyaz Eşya'nın (VESBE) temettü kararı kesinleşti

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Peki, Vestel Beyaz eşya ne kadar ve ne zaman temettü dağıtacak? İşte detaylar:

29 Mayıs 2024 | 19:18
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2024 | 19:29
Vestel Beyaz Eşya'nın (VESBE) temettü kararı kesinleşti

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul tarafından onaylanan temettü kararını duyurdu. Şirketten bugün (29 Mayıs) KAP'a yapılan bildirimde ""03.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifi kabul edilmiştir" denildi. 
   -Buna göre şirket pay başına brüt 0,7259260 TL, net 0,6533334 TL temettü dağıtacak.
   -Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024. Ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024 olacak.

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Vestel Beyaz Eşya Hisse Haberleri (VESBE)
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