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Temmuz 2026 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentileri ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarının yakından takip ettiği kritik karar öncesinde gözler, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısına çevrildi. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Temmuz ayında faizlerde değişiklik bekleniyor mu? Piyasaların beklentisi ne yönde?

Ekonomist
Ekonomist
Temmuz 2026 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentileri ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarının yönü açısından önem taşıyan karar öncesinde yatırımcılar, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Politika faizinde değişiklik bekleniyor mu?

1 Temmuz 2026 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Temmuz 2026 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Fed'in faiz kararı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü düzenlenecek toplantının ardından açıklanacak. Kararın Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

2 Fed'in haziran ayı faiz kararı ne olmuştu?

Fed'in haziran ayı faiz kararı ne olmuştu?

ABD Merkez Bankası (Fed), Kevin Warsh'ın başkanlığında gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısında haziran ayı faiz kararını açıklamış, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 bandında bırakmıştı.

3 Faiz beklentileri ne yönde?

Faiz beklentileri ne yönde?

Yatırımcılar, Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ancak enerji fiyatlarındaki yükseliş ile enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi, olası bir faiz artışına ilişkin beklentilerin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.
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