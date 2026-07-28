Taksimetre ücretinin yüksek olmasından dolayı ücretin ödenmemesinden korktuğunu aktaran Kaya, "Yolda bana yemek söylediler, bana çok güzel davrandılar. Gece saat 01.00'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni aradılar, misafir ettiler. Çok güzel ve tuhaf bir yolculuk oldu. Hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Çünkü aldığımız mesafeler kısa süreli, 200-250 liralık veya 3-5 dakikalık yollar olduğu için çok şaşırdım. Taksimetre ücreti toplam 28 bin 591 lira tuttu. Giresun'un girişinde hem korkuyordum hem de heyecanlıydım. Çünkü paramı alabilecek miyim diye düşünüyordum. Meblağ büyük olduğu için aklıma kötü şeyler de geldi, iyi şeyler de geldi. Allah'a emanet ettim kendimi ve param ödendi" diye konuştu.