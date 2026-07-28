Etiket ile kasa fiyatı farklıysa ne olur? Masa ve kuver ücreti alınabilir mi? Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı, sık karşılaşılan uygulamalarla ilgili tüketicilere önemli uyarılar yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

"Masa, kuver ücreti talep edilemez"

Bazı uygulamalarla ilgili temel hususlara ilişkin yapılan açıklamada, restoran kafe gibi işletmelerde servis ücreti, kuver ücreti gibi fiyat listesinde yer almayan ilave ücretlerin talep edilemeyeceği kaydedildi:

"Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave bir ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır."

"Menüler yalnız karekod ile sunulamaz"

Menülerin yalnızca karekodla sunulamayacağının altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Menüler “yalnızca” karekod (QR kod) ile sunulamaz. İşletmeler, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlüdür."

"Açıkta satılan ürünlerde dara fiyatlandırmaya dahil edilemez"

Açıkta satılan ürünlerde daranın fiyatlara dahil edilemeyeceği de belirtildi:

"Açıkta satılan ürünlerde, ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) fiyatlandırmaya dâhil edilemez. Tüketici yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapar."

Malın satış fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olması durumunda ne yapılır?

Malın etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda ise tüketici lehine olan fiyatın esas alınacağı da ifade edildi:

"Ürünün raf veya etiket üzerinde yer alan fiyatı ile kasada çıkan fiyatın farklı olması halinde, iki fiyat arasında daha düşük olanı geçerli kabul edilir.

Raf / Etiket Fiyatı: ₺79,90

Kasa Fiyatı: ₺89,90

Uygulanacak Fiyat: ₺79,90

Daha düşük olan fiyat geçerlidir."