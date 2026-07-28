Fransa tarihinin en zor yangın sezonu, ordu devrede: Ekonomik kayıp ise rekor seviyede

Bordeaux şehrinde 55 bin kişi daha tahliye edildi Bu arada, Gironde vilayetine bağlı Bordeaux kentinde yangınlar sürerken çok sayıda kasaba tahliye edildi. Yetkililer, kentte 55 bin kişinin daha başka noktalara sevk edildiğini belirtti. Ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde'daki yangını söndürme çalışmalarına askeri nakliye uçağı A400M de katıldı.