Fransa tarihinin en zor yangın sezonu, ordu devrede: Ekonomik kayıp ise rekor seviyede

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, La Tribune Dimanche gazetesine verdiği röportajda ülkenin farklı noktalarında devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Nunez, yıl başından bu yana Fransa'da 12 bin 845 yangın çıktığını ve yangınlarla bağlantılı 146 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bu yangınların yüzde 95'inin 1-2 hektardan fazla alana yayılmadığını ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınabildiğini belirten Nunez, Gironde vilayetinde devam eden yangına müdahalenin de uzun sürebileceğini kaydetti.
Nunez, askeri personelin ve askeri kargo uçağının yangın söndürme çalışmalarına destek vermesinin önemine dikkati çekti.
Bu arada, Gironde vilayetine bağlı Bordeaux kentinde yangınlar sürerken çok sayıda kasaba tahliye edildi.
Yetkililer, kentte 55 bin kişinin daha başka noktalara sevk edildiğini belirtti. Ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde'daki yangını söndürme çalışmalarına askeri nakliye uçağı A400M de katıldı.
Gironde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vilayette hafta içinden bu yana devam eden yangında şu ana kadar 42 bin hektar alan zarar gördü, 55 bini dün gece olmak üzere toplamda 220 bin kişi tahliye edildi.
An itibarıyla yangına 2 bin 500 itfaiye eri ,18 yangın söndürme uçağı ya da helikopter ile müdahale sürüyor. Ayrıca söndürme çalışmaları ve tahliyeleri kolaylaştırmak için 1500 askeri personel ve 1200 polis görev yapıyor.
İçişleri Bakanı Nunez dün vilayetteki yangının Bordeaux merkezine yaklaştığını ve Başbakan Sebastien Lecornu'nun kentin tahliyesi dahil tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini aktarmıştı. Belediye Başkanı Cazenave ise tahliyenin henüz söz konusu olmadığını açıklamıştı.
Ülkenin Landes ve Var vilayetlerindeki yangınlar hala devam ederken, Var vilayetine bağlı Gros Bessillon'da yaklaşık bir haftadır devam eden yangınlarda 4 bin 500 hektar alan yandı.
İçişleri Bakanı Nunez dün ülke genelinde bu yıl toplam 98 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın "tarihi rekor" seviyesinde olduğunu açıklamıştı.
Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, hükümet yıl başından bu yana 11 Paris şehir merkezi büyüklüğüne tekabül eden 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı.
Nunez ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde geçen hafta başlayan yangınlarda şu ana kadar 42 bin hektar alanın yandığını ve 2 bin 500'ü aşkın itfaiye erinin ve 18 hava aracının müdahale ettiği yangının hala kontrol altına alınamadığını belirtti. Yangınlar nedeniyle 200 bini aşkın kişi tahliye edildi.
Bordeaux şehrinde 55 bin kişi daha tahliye edildi Bu arada, Gironde vilayetine bağlı Bordeaux kentinde yangınlar sürerken çok sayıda kasaba tahliye edildi. Yetkililer, kentte 55 bin kişinin daha başka noktalara sevk edildiğini belirtti. Ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde'daki yangını söndürme çalışmalarına askeri nakliye uçağı A400M de katıldı.