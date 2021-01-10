Yabancı yatırımcılar, 2020 yılı 11 ayda 5,2 milyar dolarlık hisse satarken sayısı 1,8 milyona yaklaşan yerli yatırımcılar düşük mevduat getirisine karşı borsaya yöneldi.

2021’de ekonomi yönetiminin güven verici adımları ve dolar bazında ucuz borsa, yabancı alımlarını destekleyebilir. Yabancı yatırımcılar alıma geçecek mi?

Covid-19 kaynaklı global resesyon olasılığının yüksek görüldüğü ve belirsizlik temasının hakim olduğu 2020’nin ilk yarısında, fon hareketleri gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) aleyhine oldu ve GOÜ’lerde yüksek portföy çıkışları görüldü. Bu dönemde yabancı yatırımcılar Türk varlıklarında da satışa ağırlık verdi. Yılın sonlarına doğru ise bu eğilim değişti.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IFF), Covid-19 aşı haberleri ve ABD’deki iktidar geçiş sürecinin normalleşmesinin desteğiyle kasım ayında GOÜ piyasa hisse senetleri ve borçlanma kâğıtlarına 76,5 milyar dolarlık sermaye girişi olduğu bilgisini veriyor.

IIF’nin tahmini, 2020 son çeyreğin sermaye girişleri bakımından GOÜ grubu için 2013 ilk çeyrekten sonraki en iyi dönem olduğu yönünde.

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