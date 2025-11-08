33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 2025 Polis Akademisi başvuru tarihleri belli mi?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından yürütülen personel alımları, binlerce adayın yakından takip ettiği bir süreç. 32. dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından, dikkatler doğal olarak 33. dönem POMEM başvuru takvimine çevrildi.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

33. Dönem POMEM Başvuru Beklentisi ve Süreci

Süreç Beklenti ve Detay Tahmini Başlangıç 32. Dönem (Kasım-Aralık 2024) referans alındığında, 33. Dönem POMEM alımlarının da 2025 yılı sonunda başlaması beklenmektedir. Eğitim Şartı Başvuru yapacak adayların lisans veya ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Başvuru Yöntemi Başvurular, Polis Akademisi'nin resmi web sitesi üzerinden, genellikle e-Devlet şifresiyle online olarak yapılmaktadır. Lise Mezunları Lise mezunu adaylar için alımlar (PMYO) ayrı bir süreçte yürütülmektedir ve PMYO duyuruları da 2025 yılı içerisinde yapılmaktadır. Resmi Takip Adayların, kesin tarihler ve şartlar için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesini düzenli olarak takip etmeleri hayati önem taşımaktadır.

POMEM Başvurusu Yapma Süreci

POMEM personel alımı başvuruları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi kılavuz doğrultusunda, tamamen elektronik ortamda (online) gerçekleştirilmektedir:

Kılavuz Takibi: Adaylar öncelikle Polis Akademisi'nin (PA) resmi internet sitesinde yayınlanan alım kılavuzunu dikkatlice okumalıdır.

e-Devlet Girişi: Başvurular, genellikle Polis Akademisi üzerinden erişilen ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılan bir sistem aracılığıyla başlatılır.

Başvuru Formunun Doldurulması: Adayların, sistem üzerindeki POMEM başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmaları gerekmektedir.

Kaydetme ve Onaylama: Tüm bilgiler girildikten sonra, adaylar başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandırır.