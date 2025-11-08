ARA
  • AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 Güz Dönemi ara (vize) sınavları 8-9 Kasım tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı? sorularına yanıt arıyor...


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 Güz Dönemi vize sınavları bu hafta sonu, yani 8-9 Kasım tarihlerinde uygulanıyor. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam üç oturumda düzenlenmekte olup, 81 il ve KKTC dahil 130 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Güz Dönemi vize sonuç tarihi henüz kesinleşmiş olmamakla birlikte, AUZEF sınav sonuçları genellikle sınavın yapıldığı tarihten itibaren yaklaşık iki hafta içinde açıklanmaktadır. Sınavların 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde tamamlandığı göz önüne alındığında, sonuçların en geç 23 Kasım 2025 tarihinde ilan edilmesi beklenmektedir.

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


 

AUZEF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için sınav sonuçları kadar, sınavda çıkan soru ve cevapların yayımlanması da büyük önem taşımaktadır.  Soru ve cevapların, sınavın tamamlandığı tarihten itibaren 1 hafta içinde paylaşılması beklenmektedir.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025

Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025

Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026
