AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 Güz Dönemi vize sınavları bu hafta sonu, yani 8-9 Kasım tarihlerinde uygulanıyor. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam üç oturumda düzenlenmekte olup, 81 il ve KKTC dahil 130 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.