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Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)

İş Yatırım'ın 'Günlük Yabancı Oranları 09/09/2024' raporuna göre yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler

09 Eylül 2024 | 09:24
Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)

Raporda şu bilgiler veriliyor:

  • "Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; BAHKM:4.43 bps, GUNDG:3.24 bps, SURGY:3.23 bps, iken, azalan hisseler ise; KRGYO:-1.77 bps, PLTUR:-1.63 bps, DCTTR:-1.48 bps. olarak görüntülenmektedir.
  • Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; AVTUR:10 gün, PGSUS:10 gün, YGGYO:10 gün, BERA:9 gün, IZFAS:8 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.
  • Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; AKSEN:10 gün, ULUFA:9 gün, PNSUT:8 gün, ANELE:7 gün, ARTMS:7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor"

Kaynak: Matriks Haberler 
Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
 

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