Kot pantolonlar ne sıklıkla yıkanır tartışması bir süredir gündemde. Levi Strauss'un önceki CEO'su Charles Bergh, 2014'te yaptığı bir konuşması nedeniyle bu tartışmaya katkıda bulunan isimlerden olmuştu. Çünkü o tarihtesi konuşması 'kot pantolon yıkanmamalı' olarak algılanmıştı. Bergh, 2023 yılında ise bu tartışmaya nokta koyarak “Kot pantolonunuzu yıkamayın demedim” ifadesini kullanmıştı. Peki, kot ne kadar sıklıkla yıkanmalı? Ona göre bu sorunun yanıtı:
1 ÇAMAŞIR MAKİNESİ DEĞİL
Bergh, o açıklamasında halen kotunu temizlemek için çamaşır makinesi kullanmadığını belirterek ve “Gerçek kot sevdalıları, kotlarını gerçekten seven insanlar size kotlarınızı asla çamaşır makinesine koymamanızı söyleyecektir. Ben de öyle yapıyorum" demişti.
2 YIKAMAMA TARAFTARLARI
Kot severler sıklıkla kot pantolonların yıkanmasının şekil ve renklerini etkileyeceğini, yıkanmamasının ise kırışıklıklar ve hava koşullarına maruz kalma nedeniyle görünümlerini iyileştireceğini söylüyor. Ayrıca kotları yıkamamanın, kot liflerinin yıpranmasını ve dolayısıyla delikleri ve yırtıkları önleyeceği için daha uzun süre dayanmasını sağladığı da savunuluyor.
3 DUŞTA YIKAMAYI ÖNERMİŞTİ
Bergh ise kendi yöntemi için “Kot pantolonuma biraz köri dökersem onu temizlerim. Ama sadece o noktayı temizlerim. Ve eğer gerçekten kirlenirlerse onları duşta yıkarım” diyen Bergh, duşta yıkama işlemini açıklarken, bunun kot pantolonu duşta tutmak ve vücudunuzu yaptığınız gibi sabunla kaplamak anlamına geldiğini söyledi.
4 'HER KULLANIM SONRASI YIKAMAYIN'
Bergh, kot pantolon yıkamanın aslında giysinin karbon ayak izinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, kot sektörünün üretim tarafında çok fazla su tükettiğini ancak tüketicilerin ürünlerini yıkama sıklığının da rol oynadığını belirtti.
ABD’de insanların kot pantolonlarını her kullanımdan sonra yıkayabildiğini, dünyanın diğer bölgelerinde ise kıyafetlerin her birkaç kullanımdan sonra çamaşır makinesine atıldığını söyledi.
5 BİR DERMATOLOG YORUMU
Cleveland Clinic’e konuşan dermatolog Alok Vij ise kot pantolonların her giyimde yıkanmasına gerek olmadığını ancak hijyen açısından tamamen ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
Vij’e göre kotlar 2–3 kullanımdan sonra su ve deterjanla yıkanmalı; dondurucuda bekletme yöntemi ise bakterileri öldürmediği için etkili bir temizlik yöntemi değil. Uzman ayrıca soğuk suda, nazik deterjanla ve kotu ters çevirerek yıkamanın hem cilt sağlığını koruduğunu hem de kumaşın ömrünü uzattığını vurguluyor.