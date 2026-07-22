Çocukların kullandığı kalemtıraşta kurşun alarmı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı verdi

6 Temmuz 2026'da ise bir markaya ait örgülü saç toka, yanık riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünler arasında yer aldı.

Ürünün güvensizlik nedeni olarak, "EN 71-1 Mekanik ve Fiziksel Özellikler standardının 7.1 ve 7.2 maddeleri ile EN 71-2 Alevlenebilirlik standardının 4.2.1 ve 4.2.2 maddelerine ilişkin testlerden başarısız sonuç aldığı" belirtildi.