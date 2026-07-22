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  • Çocukların kullandığı kalemtıraşta kurşun alarmı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı verdi

Çocukların kullandığı kalemtıraşta kurşun alarmı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı verdi

Çocukların sağlığını tehlikeye atabilecek bir ürün daha Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne dahil edildi. Yapılan denetimlerde bir markaya ait kalemtıraşta limitlerin üzerinde kurşun tespit edilirken, ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

Ekonomist
Ekonomist
Çocukların kullandığı kalemtıraşta kurşun alarmı! Ticaret Bakanlığı toplatma kararı verdi

Güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik bir okul gerecini daha listeye aldı. Yapılan analizler sonucunda bir markaya ait kalemtıraşın güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlenirken, ürünün satışının durdurulmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. 

Peki, güncel listede başka hangi ürünler yer alıyor?

1 Kalemtıraşta kimyasal riski!

Kalemtıraşta kimyasal riski!

21 Temmuz 2026 tarihinde güncellenen Güvensiz Ürün Bildirimi listesine bir markanın pirinç kalemtıraşı eklendi. Üründe limitlerin üzerinde kurşun çıktığı tespit edilirken, piyasaya arzın yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

2 Peluş oyuncak kaz boğulma riski taşıyor

Peluş oyuncak kaz boğulma riski taşıyor

Ayrıca, 17 Temmuz'da bir markaya ait peluş kaz oyuncak da listeye eklendi. Oyuncağın boğulma riski (dışarıdan akciğerlere doğru hava akışının mekanik olarak engellenmesi) taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

3 Saç tokası yanık riski nedeniyle piyasadan toplatılıyor

Saç tokası yanık riski nedeniyle piyasadan toplatılıyor

6 Temmuz 2026'da ise bir markaya ait örgülü saç toka, yanık riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünler arasında yer aldı.

Ürünün güvensizlik nedeni olarak, "EN 71-1 Mekanik ve Fiziksel Özellikler standardının 7.1 ve 7.2 maddeleri ile EN 71-2 Alevlenebilirlik standardının 4.2.1 ve 4.2.2 maddelerine ilişkin testlerden başarısız sonuç aldığı" belirtildi.
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