Range Rover GT sahnede: Elektrikli crossover sedanın ilk detayları geldi

Range Rover GT'nin kabini de markanın diğer modellerinden ayrılıyor. Fiziksel düğme sayısı oldukça az tutulurken geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir malzemeler kullanılıyor. Deri ve ahşap yerine farklı kaplama seçenekleri tercih ediliyor.

Orta konsolun bazı plastik parçaları ise genel tasarımın gerisinde kalıyor. Bu bölümlerin ön panelde kullanılan dokulu kumaş kaplamayla tamamlanması daha bütünlüklü bir görünüm sağlayabilirdi.