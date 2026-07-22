Range Rover GT sahnede: Elektrikli crossover sedanın ilk detayları geldi

JLR, Range Rover ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, klasik SUV çizgisini bu kez fastback gövde yapısıyla birleştirerek "Range Rover GT" adını verdiği yeni bir elektrikli model geliştirdi.
Yeni model, SUV ile sedan arasında konumlanıyor. Yüksek sürüş pozisyonunu korurken daha alçak ve sportif bir gövde yapısı sunuyor. Bu yaklaşım daha önce Toyota Crown ve Volvo S60 Cross Country gibi modellerde görülse de oldukça sınırlı sayıda örneğe sahip.
1 Fastback tasarım öne çıkıyor
Kamuflajlı görüntüler bile Range Rover GT'nin tasarımını büyük ölçüde ortaya koyuyor. Eğimli tavan çizgisi, gövdeye entegre edilen yan aynalar ve güçlü omuz çizgisi araca daha geniş bir görünüm kazandırıyor.
JLR, bu modelde Range Rover'ın tasarım dilini korurken daha dinamik bir gövde formu tercih etmiş görünüyor.
2 İç mekanda farklı bir yaklaşım var
Range Rover GT'nin kabini de markanın diğer modellerinden ayrılıyor. Fiziksel düğme sayısı oldukça az tutulurken geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir malzemeler kullanılıyor. Deri ve ahşap yerine farklı kaplama seçenekleri tercih ediliyor.
Orta konsolun bazı plastik parçaları ise genel tasarımın gerisinde kalıyor. Bu bölümlerin ön panelde kullanılan dokulu kumaş kaplamayla tamamlanması daha bütünlüklü bir görünüm sağlayabilirdi.
3 Küçük direksiyon ve sade ekran düzeni
Yeni GT modelinde alışılan büyük Range Rover direksiyonunun yerine daha küçük ve oval yapıda bir direksiyon bulunuyor.
Kokpitte ekran sayısı da abartılmamış. Sürücünün önünde ince bir dijital gösterge paneli yer alırken, orta bölümde dikdörtgen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Head-up display ise standart donanım olarak sunuluyor.
Hem ön hem de arka koltuklarda geniş yaşam alanı sunuluyor. Tek parça cam tavan kabini daha ferah gösterirken, koltukların yumuşak dolgusu uzun yol konforuna odaklanıyor.
6 İlk etapta sadece elektrikli olacak
JLR, şimdilik yalnızca tamamen elektrikli versiyonu doğruladı. İlerleyen dönemde hibrit seçeneğin de gelebileceği konuşuluyor ancak şirket bu konuda resmi açıklama yapmadı.
Motor gücü, batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik bilgiler henüz paylaşılmadı. Range Rover ailesinin bir üyesi olması nedeniyle çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir sistemin sunulması bekleniyor.
8 Beşinci Range Rover modeli geliyor
JLR, Range Rover GT'yi markanın beşinci modeli olarak tanımlıyor. Bu da yeni aracın mevcut modellerden herhangi birinin yerine geçmeyeceğini gösteriyor.
Şirket, yıl içinde daha fazla bilgi paylaşacağını açıkladı. Modelin resmi tanıtımının ise 2027'nin ilk aylarında yapılması bekleniyor.