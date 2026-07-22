Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2026 FOMC toplantısı hangi gün, saat kaçta?

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı faiz kararına çevrildi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararın yanı sıra, ekonomistlerin politika faizine ilişkin tahminleri de yakından izleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FOMC toplantısından politika faizinde değişiklik çıkması bekleniyor mu?
1 Fed temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed'in temmuz ayı faiz toplantısı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı, Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.
Faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın TSİ 21.30'da düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
2 Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?
Ekonomistlerin büyük bölümü, Fed'in temmuz ayı toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Buna karşın piyasalar, kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarından yılın kalan dönemine ilişkin faiz politikasına dair ipuçları gelip gelmeyeceğini yakından izleyecek.