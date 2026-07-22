Yapay zeka kendi sınırlarını aştı: OpenAI modelleri Hugging Face'e siber saldırı düzenledi

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Hugging Face'in geçen hafta altyapısını tehlikeye atan bir yapay zeka ajanını tespit ederek etkisiz hale getirdiği ve "yeni türde" bir güvenlik olayını kamuoyuna açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda olayın OpenAI modellerinin bir kombinasyonuyla bağlantılı olduğu, bu modeller arasında GPT-5.6 Sol ile daha gelişmiş bir ön sürüm modelinin bulunduğu kaydedildi.

Olayın, söz konusu modellerin siber kabiliyetleri ölçmeye yönelik dahili olarak test edildiği sırada meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Bu olayı, en ileri düzey siber kabiliyetleri içeren benzeri görülmemiş bir siber olay olarak değerlendiriyor ve buna uygun şekilde müdahale ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada, siber saldırının "son teknoloji siber yetenekleri içeren, benzeri görülmemiş bir siber olay" olduğu ve firmanın güvenlik önlemlerini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Savunmacıların neler olduğunu anlamalarına ve modellerin artık neler yapabileceğine dair bir değerlendirme yapmalarına yardımcı olmak amacıyla bu aşamada ön bulguları paylaşıyoruz" denildi.

Açık kaynaklı büyük dil modelleri ve veri kümelerini barındırmak için kullanılan bir platform olan Hugging Face, geçen hafta yaptığı açıklamada, "daha önce ele aldığımız hiçbir şeye benzemeyen" ve "baştan sona otonom bir yapay zeka ajan sistemi tarafından yönetilen" bir siber saldırının hedefi olduğunu belirterek siber güvenlik camiasında büyük yankı uyandırdı.

ABD merkezli sosyal medya şirketi X'te yayınlanan bir gönderide, Hugging Face'in kurucu ortağı Clement Delangue, şirketin saldırının "ajanın gelişmişliği göz önüne alındığında, ileri bir laboratuvardan gelmiş olabileceğinden" şüphelendiğini ve bunun da "gerçekten öyle olduğu"nu söyledi. "Bütün bunların otonom olarak gerçekleşmesi akıl almaz bir şey!" diye ekledi.