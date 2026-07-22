Ayçiçeğinde hasat zamanı: Çiftçinin yüzü rekolteyle güldü

Ayçiçeği üreticisi Ahmet Çetin ise 20 dönümlük alanda üretim yaptığını belirterek bu sezon verimden memnun olduklarını söyledi. Çetin, "Şu anda 20 dönümlük yerde ekim yaptık. Rekolte gayet güzel. İnşallah hükümetimiz iyi bir fiyat açıklar. Bizim beklentimiz kilogram fiyatının 35-40 lira arasında olması. Biçim devam ediyor. Geçen yıl verim düşüktü. Bir yağmur daha yağsaydı daha iyi olurdu ama yine de buna şükrediyoruz" dedi.