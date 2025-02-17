Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 400) onayı almıştı. Bedelsiz tarihi belli oldu. Şirketten bugün KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

05.11.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla Şirketimizin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 135.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 540.000.000.-TL (%400 oranında) artırılarak 675.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine izin verilmesi amacıyla 20.11.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru 13.02.2025 tarihli ve 2025/8 sayılı SPK bülteni ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi ekte yer almakta olup Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.02.2024 olarak belirlenmiştir.