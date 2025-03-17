Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTİM) yüzde 274,80 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. KAP'a yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18 Mart 2025. Hisse fiyatında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Yönetim Kurulumuz 09.12.2024 tarihli toplantısında, 765.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 157.417.015 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin; tamamı iç kaynaklardan (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları) karşılanmak suretiyle %274,80065 oranında, toplam 432.582.985 TL tutarında bedelsiz olarak artırılarak 590.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 13.03.2025 tarih ve 2025/15 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.

SPK tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi ekte yer almakta olup Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.03.2025 olarak belirlenmiştir.

