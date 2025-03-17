ARA
DOLAR
36,63
0,27%
DOLAR
EURO
40,04
0,79%
EURO
GRAM ALTIN
3531,97
0,76%
GRAM ALTIN
BIST 100
10862,14
0,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80

Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz onayı alan bir hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 18 Mart 2025.

17 Mart 2025 | 20:31
Son Güncellenme: 17 Mart 2025 | 20:57
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTİM) yüzde 274,80 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. KAP'a yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18 Mart 2025. Hisse fiyatında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Yönetim Kurulumuz 09.12.2024 tarihli toplantısında, 765.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 157.417.015 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin; tamamı iç kaynaklardan (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları) karşılanmak suretiyle %274,80065 oranında, toplam 432.582.985 TL tutarında bedelsiz olarak artırılarak 590.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 13.03.2025 tarih ve 2025/15 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.
SPK tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi ekte yer almakta olup Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.03.2025 olarak belirlenmiştir.
 

İlgili Haberler
"Ağabeyimle işleri ayırdık, benim odağım yurtdışı”
"Ağabeyimle işleri ayırdık, benim odağım yurtdışı”
Türkiye'nin en güçlü 50 kadın CEO'su belli oldu
Türkiye'nin en güçlü 50 kadın CEO'su belli oldu
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 3531,97 0,76%
  • ALTIN ONS 2999,37 0,48%
  • BIST 100 10862,14 0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,148 0,23%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42793 -0,6329%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,45 -2,3977%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,6258 0,2661%
  • EURO/DOLAR 1,0924 0,4169%
  • EURO/TURK LIRASI 40,0423 0,7888%
  • STERLIN/DOLAR 1,29961 0,48363%
Borsa Haberleri
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Arzum bedelli kararını duyurdu
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Arzum bedelli kararını duyurdu
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL