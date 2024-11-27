YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu

YEO Teknoloji'den bugün (27 Kasım) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin %51 ortağı olduğu Defic Globe ile Romanya'da günes enerjisi santrali (GES) projeleri geliştiren firma arasında uhdelerinde toplam 117 MWp kapasiteli GES lisansı olan 12 şirketin (SPV) hisse devirlerine yönelik çerçeve belgesi imzalanmıştır.

Projeler için yapılacak toplam yatırım bedelinin yaklaşık EUR 90 milyona ulaşması beklenmektedir. Anlaşma kapsamındaki şirketlerin 85 MW kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi inşa etme potansiyeli de bulunmaktadır. Romanya Rekabet Kurumu'nun onayı sonrası hisse devir süreçlerine başlanacaktır. Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, dünyanın farklı coğrafyalarında ofisleri ve iş yapma kabiliyetiyle global oyuncu olma yolunda adım atarken diğer yandan da taahhüt hizmetlerindeki büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Anlaşma kapsamındaki projeler ve kapasiteleri aşağıdadır;

SPV MWp

Solar Solution PVP Srl 14,4

Nature World PVP Srl 13,4

Solstice Solar Energy Srl 5.3

Sofia Solar Srl 14,2

Heliosphere Energy Srl 7,1

Helius EnergySrl 13.8

Solis Renewable Srl 7,2

Green Hera Solar Srl 7,2

Heliodor Solar Innovations Srl 14.4

Lena Solar Energy Srl 7,2

Atlas Solar Solutions Srl 6,0

Aurora Solar Energy Srl 6,8