ARA
DOLAR
34,65
0,03%
DOLAR
EURO
36,44
0,15%
EURO
GRAM ALTIN
2950,44
0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
9662,32
0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu

YEO Teknoloji Enerji ve Teknoloji A.Ş. bugün KAP'a yaklaşık 90 milyon Euro'luk GES yatırımını duyurdu. Açıklamaya göre şirket bağlı ortaklığı ile Romanya'da günes enerjisi santrali (GES) projeleri geliştiren firma arasında uhdelerinde toplam 117 MWp kapasiteli GES lisansı olan 12 şirketin (SPV) hisse devirlerine yönelik çerçeve belgesi imzalandı.

27 Kasım 2024 | 10:06
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu

YEO Teknoloji'den bugün (27 Kasım) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin %51 ortağı olduğu Defic Globe ile Romanya'da günes enerjisi santrali (GES) projeleri geliştiren firma arasında uhdelerinde toplam 117 MWp kapasiteli GES lisansı olan 12 şirketin (SPV) hisse devirlerine yönelik çerçeve belgesi imzalanmıştır.

Projeler için yapılacak toplam yatırım bedelinin yaklaşık EUR 90 milyona ulaşması beklenmektedir. Anlaşma kapsamındaki şirketlerin 85 MW kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi inşa etme potansiyeli de bulunmaktadır. Romanya Rekabet Kurumu'nun onayı sonrası hisse devir süreçlerine başlanacaktır. Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefleyen Şirketimiz, dünyanın farklı coğrafyalarında ofisleri ve iş yapma kabiliyetiyle global oyuncu olma yolunda adım atarken diğer yandan da taahhüt hizmetlerindeki büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Anlaşma kapsamındaki projeler ve kapasiteleri aşağıdadır;

SPV  MWp

Solar Solution PVP Srl  14,4
Nature World PVP Srl  13,4
Solstice Solar Energy Srl    5.3
Sofia Solar Srl  14,2
Heliosphere Energy Srl    7,1
Helius EnergySrl  13.8
Solis Renewable Srl     7,2
Green Hera Solar Srl  7,2
Heliodor Solar Innovations Srl  14.4
Lena Solar Energy Srl  7,2
Atlas Solar Solutions Srl  6,0
Aurora Solar Energy Srl  6,8

0
  • ALTIN GRAM - TL 2950,44 0,65%
  • ALTIN ONS 2648,14 0,62%
  • BIST 100 9662,32 0,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,473 -1,044%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40499 -0,11943%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 107,01 1,4772%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6542 0,0266%
  • EURO/DOLAR 1,0514 0,3153%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4363 0,15%
  • STERLIN/DOLAR 1,26021 0,35117%
Borsa Haberleri
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL