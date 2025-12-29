Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuruların tamamlanmasıyla birlikte kura çekim aşamasına geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kura çekiminin Adıyaman'da yapılacağını duyurmuştu. Adıyaman'da gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişi 29 Aralık 2025 Saat 11:00'de başlayacak.

TOKİ Adıyaman kura çekilişi canlı yayını nereden izlenir?

Adıyaman'daki kura çekimi Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. TOKİ Adıyaman kura çekimi, Toplu Konut İdaresi’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınla izlenebilecek. Çekiliş süreci noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

"Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" kapsamında, 6 bin 620 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ Adıyaman kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri açıklandığında, vatandaşlar sonuçlara TOKİ Resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Adayların sonuçları öğrenmesi için TC kimlik numarasıyla giriş yapılması gerekecek.

TOKİ ilk haftanın kura takvimi nasıl olacak?

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimleri bugün (29 Aralık 2025) başlıyor. 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de, 5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak.